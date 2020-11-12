Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Черчесов: «Хоть капитанством Джикии я угодил»

12 Ноября 2020, 23:10,


Главный тренер сборной Росси Станислав Черчесов подвёл итог матча с Молдовой и дал пояснение своему решению вручить капитанскую повязку Джикии.

Черчесов заявил, что выбирать долго не пришлось, и среди игроков он назначил наилучший вариант.

Кроме того, Черчесов ответил на повальную критику сборной за прошедшие матчи, заявив, что хоть с выбором капитана он сумел угодить:

«Ну хоть чем-то я угодил», - заключил свою мысль Станислав Черчесов. 

Напоминаем, что матч Молдова – Россия завершился со счётом 0:0. В матче дебютировали сразу три игрока ЦСКА, а вместо исключённого из сборной Дзюбы капитаном команды стал Георгий Джикия.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Георгий Джикия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала