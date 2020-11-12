Черчесов: «Хоть капитанством Джикии я угодил»

Главный тренер сборной Росси Станислав Черчесов подвёл итог матча с Молдовой и дал пояснение своему решению вручить капитанскую повязку Джикии.

Черчесов заявил, что выбирать долго не пришлось, и среди игроков он назначил наилучший вариант.

Кроме того, Черчесов ответил на повальную критику сборной за прошедшие матчи, заявив, что хоть с выбором капитана он сумел угодить:

«Ну хоть чем-то я угодил», - заключил свою мысль Станислав Черчесов.

Напоминаем, что матч Молдова – Россия завершился со счётом 0:0. В матче дебютировали сразу три игрока ЦСКА, а вместо исключённого из сборной Дзюбы капитаном команды стал Георгий Джикия.