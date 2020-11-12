Нападающий сборной Молдовы Бойчук: «Можем бороться с абсолютно любым соперником»

Нападающий «Академики» из Румынии и сборной Молдовы Александр Бойчук сделал прогноз на матч с россиянами.

- Каково состояние сборной перед матчем?

- Наша сборная сейчас проходит через непростой период. Охотимся за каждой победой, а главная наша сила в единстве. За счет этого мы можем бороться с абсолютно любым соперником, главное исключить простые ошибки, тогда мы можем создать проблемы любой сборной.

- Что можете сказать о сборной России?

- Не особо следил за сборной России, но она всегда заставляла своих соперников уважать себя и показывала хороший футбол, ничего не изменилось.

- Какие ожидания от этого матча?

- Будет очень хороший спарринг, как для нашей команды, так и для сборной России. Будет очень много борьбы, но главная задача подготовиться к двум решающим матчам Лиги наций и в то же время, конечно, показать красивый футбол.

Сергей Румянцев