Нападающий сборной Молдовы Бойчук: «Можем бороться с абсолютно любым соперником»

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12 Ноября 2020, 18:02,
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Нападающий «Академики» из Румынии и сборной Молдовы Александр Бойчук сделал прогноз на матч с россиянами.
- Каково состояние сборной перед матчем?
- Наша сборная сейчас проходит через непростой период. Охотимся за каждой победой, а главная наша сила в единстве. За счет этого мы можем бороться с абсолютно любым соперником, главное исключить простые ошибки, тогда мы можем создать проблемы любой сборной.
- Что можете сказать о сборной России?
- Не особо следил за сборной России, но она всегда заставляла своих соперников уважать себя и показывала хороший футбол, ничего не изменилось.
- Какие ожидания от этого матча?
- Будет очень хороший спарринг, как для нашей команды, так и для сборной России. Будет очень много борьбы, но главная задача подготовиться к двум решающим матчам Лиги наций и в то же время, конечно, показать красивый футбол.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Молдовы, Александр Бойчук