Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Нападающий сборной Молдовы Бойчук: «Можем бороться с абсолютно любым соперником»

12 Ноября 2020, 18:02,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Академики» из Румынии и сборной Молдовы Александр Бойчук сделал прогноз на матч с россиянами.

- Каково состояние сборной перед матчем?

- Наша сборная сейчас проходит через непростой период. Охотимся за каждой победой, а главная наша сила в единстве.  За счет этого мы можем бороться с абсолютно любым соперником, главное исключить простые ошибки, тогда мы можем создать проблемы любой сборной.

- Что можете сказать о сборной России?

- Не особо следил за сборной России, но она всегда заставляла своих соперников уважать себя и показывала хороший футбол, ничего не изменилось.

- Какие ожидания от этого матча?

- Будет очень хороший спарринг, как для нашей команды, так и для сборной России. Будет очень много борьбы, но главная задача подготовиться к двум решающим матчам Лиги наций и в то же время, конечно, показать красивый футбол.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Молдовы, Александр Бойчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала