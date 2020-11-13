Борис Игнатьев: «То, что наша сборная не забивает, связано с невысоким уровнем индивидуального мастерства игроков»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о нулевой ничьей в товарищеском матче с Молдовой.

- Какие впечатления от матча? Ожидали большего, чем унылые нули на табло?

- Конечно, я ожидал победы, потому что по потенциалу наша команда должна иметь превосходство. Мы лучше по подбору игроков и уровню их мастерства. Не сказал бы, что меня этот результат обескуражил. Осознаю, что эта победа нам ничего не дала бы. Просто появилось больше вопросов для тренерского штаба. Мне видится, что команда решила важную задачу только одну.

- Какую?

- Просмотрела новых молодых ребят, которых мы ждали в составе сборной. Было много дискуссий, где им надо играть, в молодежке или здесь. Эти ребята вышли, ничем не удивили. Они не привнесли страсти и огромного желания добиться превосходства за счет новой группы. Они должны были так себя показать, чтобы не у кого не осталось сомнений, что они должны играть. Тем более на фоне Молдовы. Но этого не произошло. Было мало скоростей. Мы наступили на те же грабли. Это не большая проблема. Просто ребята не могут играть в чемпионате в одном режиме, а потом все резко изменить. Главная тема, которая опять возникла – как менять структуру и направленность тренировок в нашем футболе. Посмотрим, какой будет перенос на официальные матчи.

- Что можно найти позитивного в прошедшем матче?

- Старались играть в современный футбол с точки зрения контроля мяча. Были почти исключены длинные, безадресные передачи. Пытались кооперироваться у мяча большими группами. Если бы на это была наложена скорость, то у нас было бы явное превосходство.

- Одним из самых активных на поле был Алексей Миранчук. Не слишком рано заменили его на брата?

- Важно было попасть в игровой ритм нашей команды и обозначить свое положение в большой группе футболистов, напомнить ему принципы нашей команды и сделать все, чтобы он на свежести вышел на официальные матчи.

- Чувствовалось, что в атаке не хватало Дзюбы?

- Тем и хороша команда, которая находит в себе ресурсы, чтобы даже не заметить зависимость от одного футболиста. Мы же играем без Головина. Многие игроки уходят, даже лидеры, без которых, кажется, невозможно существовать команде. Но появляются новые футболисты. Не стал бы зацикливаться, что кого-то у нас не было. Тем более, это дело времени. Важно переложить ответственность с Дзюбы на всю команды. Значит, другая группа игроков должна брать все на себя.

- Что скажете об игре Чалова?

- Мы ждем от него искрометный футбол, ходов, которые необходимы для игрока атаки. Пока он показывает мальчишеский футбол.

- Кто из форвардов должен сыграть с Турцией?

- Тут много компонентов, которые пропускает через себя Черчесов, который находится с ними каждый день. Мне не совсем уместно рассуждать на эту тему.

- Сборная не забивает два матча подряд и не выигрывает четыре. Это может закрепостить команду перед отборочными играми?

- Тут Черчесов и проявит умение, с точки зрения психологии, потому что это может давить. Чувство уверенности, возможно, покинет ребят. Штаб должен сделать все возможное, чтобы поставить игроков в рамки, которые позволят им выйти на свой привычный уровень. То, что команда не забивает, связано с небольшим уровнем индивидуального мастерства.

Елена Григорьевская