Стал известен состав сборной России на матч с Молдовой – капитаном назначен Джикия

В четверг вечером сборная России проведёт контрольный поединок в гостях у сборной Молдовы.

Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия (капитан), Жирков, Фомин, Кузяев, Черышев, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов.

Отметим, что капитанскую повязку Станислав Черчесов в отсутствии Артёма Дзюбы доверил Георгию Джикии.

Матч между сборными Молдовы и России стартует в Кишинёве в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.