Стал известен состав сборной России на матч с Молдовой – капитаном назначен Джикия

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12 Ноября 2020, 18:56,
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В четверг вечером сборная России проведёт контрольный поединок в гостях у сборной Молдовы.
Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия (капитан), Жирков, Фомин, Кузяев, Черышев, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов.
Отметим, что капитанскую повязку Станислав Черчесов в отсутствии Артёма Дзюбы доверил Георгию Джикии.
Матч между сборными Молдовы и России стартует в Кишинёве в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Молдовы