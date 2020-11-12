Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Стал известен состав сборной России на матч с Молдовой – капитаном назначен Джикия

12 Ноября 2020, 18:56,

Евро-Футбол.Ру

В четверг вечером сборная России проведёт контрольный поединок в гостях у сборной Молдовы.

Станислав Черчесов решил выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия (капитан), Жирков, Фомин, Кузяев, Черышев, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов.

Отметим, что капитанскую повязку Станислав Черчесов в отсутствии Артёма Дзюбы доверил Георгию Джикии.

Матч между сборными Молдовы и России стартует в Кишинёве в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Молдовы
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала