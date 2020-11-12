Вратарь «Зимбру» Шмаленя: «Сможем сыграть хорошо против сборной России»

Вратарь «Зимбру» Сильвиу Шмаленя поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.

- Что можете сказать о нынешней сборной Молдовы?

- Сборная Молдовы сейчас на стадии развития. Появилось новое поколение, с которым нужно больше и усерднее работать во всех смыслах этого слова. Я думаю, что мы сможем сыграть хорошо против сборной России, если мы будем единым целым.

- Вы следите за сборной России?

- Я всегда смотрю матчи сборной России, т.к. с детства вместе с папой смотрю чемпионат России, особенно матчи «Спартака».

- Какие ожидания от матча?

- Конечно, я надеюсь, что сборная Молдовы победит, но все-таки мне кажется, что в этом матче будет ничья.

Сергей Румянцев