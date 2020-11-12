Вратарь «Зимбру» Шмаленя: «Сможем сыграть хорошо против сборной России»

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12 Ноября 2020, 18:15,
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Вратарь «Зимбру» Сильвиу Шмаленя поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России.
- Что можете сказать о нынешней сборной Молдовы?
- Сборная Молдовы сейчас на стадии развития. Появилось новое поколение, с которым нужно больше и усерднее работать во всех смыслах этого слова. Я думаю, что мы сможем сыграть хорошо против сборной России, если мы будем единым целым.
- Вы следите за сборной России?
- Я всегда смотрю матчи сборной России, т.к. с детства вместе с папой смотрю чемпионат России, особенно матчи «Спартака».
- Какие ожидания от матча?
- Конечно, я надеюсь, что сборная Молдовы победит, но все-таки мне кажется, что в этом матче будет ничья.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Молдовы, Зимбру, Сильвиу Шмаленя