Дивеев: «Просто надо было заходить в штрафную и больше бить»

Игрок сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги матча с командой Молдовы (0:0) в эфире канала «Матч!».

- Как оцените игру команды? Что получилось, а что не удалось? Довольны ли результатом?

- Результатом недовольны, конечно. Ничья, не забили свои моменты, надо просто реализовывать и все, я считаю.

- Что получалось сегодня? Отметите какие-то позитивные моменты отметите в своей игре и игре сборной России?

- Это, наверное, не мне оценивать, что получилось. Станислав Саламович расскажет об этом, где мы неправильно сыграли, а где правильно. Разберем игру и будем готовиться к Турции.

- Какие ваши ощущения? Нет ощущения провала? Что болельщики будут недовольны или рабочий момент против неплохой команды?

- Я считаю, все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдову. Просто надо было реализовывать свои моменты. Вот и все, я считаю забивать.

- Насколько комфортно было играть с Обляковым и Кучаевым? Все-таки вы вместе играли неоднократно в молодежной сборной. Помогло ли это в адаптации к сборной и условиям? Все-таки молодежная сборная и национальная отличаются по накалу и отдачу соперников.

- Мы как бы тренировались. Когда нас вызвали, мы начали тренироваться с командой. Я с Джикией, Караваевым и со всеми друг друга понимаем. Да, есть какие-то недопонимания, но это все нарабатывается. А так готовы, будем готовиться.

- Чего не хватало, чтобы взломать оборону молдавской сборной?

- Молдова стояла 5-4-1, как я понимаю. Потому что мы не смогли вскрыть оборону. Просто надо было заходить в штрафную и больше бить, наверное, обострять. Игра была под нашим контролем, я считаю.

- Вы дебютировали в национальной команде. Не было ли страшно на поле выходить?

- Да нет, не было. Я уже много матчей сыграл в Премьер-лиги. Да, это другой уровень, сборная. Но мандража не было как такового.