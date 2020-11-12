Черчесов предположил, что Сафонов - внебрачный сын Губерниева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с командой Молдовы (0:0) в эфире канала «Матч!».

- Как прокомментируете сегодняшний результат? Насколько довольны или не довольны?

- Естественно, мы хотели выиграть и настраивались на победу, имели моменты, которые надо реализовывать. Мы это сделать не смогли, были хорошие отрезки во время матча, было, что нам надо разобрать. Ну и контрольный матч, который дал пищу для размышления.

- Не было ощущения, что у опытных футболистов был недонастрой?

- У меня такого ощущения не было.

- С молодыми игроками сейчас беседовали. Ощущение такое, то ребята адаптируются к уровню национальной команды. Какие у вас впечатления от игры молодежи?

- Понятно, их было не сборах достаточно, понятно, что у нас только пару дней, несколько восстановительных и одна тактическая тренировка. Естественно, этого мало, но они стараются впитывать то, что мы говорим, осваиваются. Для этого есть контрольные матчи. Эта возможно у нас есть, потому что молодежка отборочные матчи сейчас не играет. Мы этой ситуацией воспользовались и думаем, что правильный шаг сделали. Дали возможность некоторым сразу выйти в основу и на замену. Они уже понюхали пороха в национальной сборной. Понятно, что хотели выиграть. Чтобы они не со стороны на нас смотрели, а внутри были. Мы анализ работы сделаем чтобы знать, у кого какой потенциал, кому над чем работать, кому помочь наставлениями. Будем смотреть, кто как будет развиваться, чтобы получить вызов в национальную сборную.

- Пока еще вратарю «Краснодара» Матвею Сафонова рановато выходить в основе?

- Или он ваш внебрачный сын, вы все время про него спрашиваете. Когда мы посчитаем нужным, тогда это мы и сделаем. Понятно, что у него не самый удачный период. Он приехал чуть-чуть подуставшим. Посчитали верным, что сегодняшний матч будет играть Гилерме. Следующее игры посмотрим, кто будет в каком психологическом состоянии.