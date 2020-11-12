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Россия не выигрывает 4 матча кряду

12 Ноября 2020, 22:08,

Евро-Футбол.Ру

Сборная России по футболу показала весьма посредственный футбол в матче против сборной Молдовы.

Результатом стал счёт 0:0, который продлил безвыигрышную серию сборной России до 4 матчей.

Кроме игры россиян матч запомнится дебютами сразу нескольких футболистов. Это защитник Игорь Дивеев, а также игроки полузащиты: Иван Обляков и Константин Кучаев. Все футболисты из ЦСКА.

Стоит напомнить, что именно в этом матче, впервые после своего трансфера из «Локомотива» в «Аталанту», сыграл Алексей Миранчук, который был заменён своим братом Антоном на 69-й минуте матча.

Стоит написать, что Россию ожидают два последних матча в рамках Лиги наций с командами Турции и Сербии. Матчи состоятся 15 и 18 ноября.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная России, Сборная Молдовы
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