Россия не выигрывает 4 матча кряду

Сборная России по футболу показала весьма посредственный футбол в матче против сборной Молдовы.

Результатом стал счёт 0:0, который продлил безвыигрышную серию сборной России до 4 матчей.

Кроме игры россиян матч запомнится дебютами сразу нескольких футболистов. Это защитник Игорь Дивеев, а также игроки полузащиты: Иван Обляков и Константин Кучаев. Все футболисты из ЦСКА.

Стоит напомнить, что именно в этом матче, впервые после своего трансфера из «Локомотива» в «Аталанту», сыграл Алексей Миранчук, который был заменён своим братом Антоном на 69-й минуте матча.

Стоит написать, что Россию ожидают два последних матча в рамках Лиги наций с командами Турции и Сербии. Матчи состоятся 15 и 18 ноября.