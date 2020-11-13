Полузащитник сборной Молдовы Спэтару: «Нельзя сказать, что мы ждали чего-то особенного от россиян»

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13 Ноября 2020, 17:42,
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Полузащитник сборной Молдовы Дану Спэтару, сыгравший против российской команды в четверг, поделился впечатлениями от матча.
- Довольны ли вы игрой и результатом? За счет чего он был достигнут?
- Конечно, все довольны результатом и игрой в целом. Удалось добиться этого за счет огромного желания всех, без исключения, ребят. Все-таки сейчас сборная России - очень сильный соперник.
- Удивила ли чем-то сборная России?
- Нельзя сказать, что мы ждали чего-то особенного. Наш тренерский штаб грамотно подсказал нам плюсы и минусы сборной России, что и кому делать на поле. Все вместе мы добились неплохого результата.
- Поможет ли этот матч лучше настроиться на заключительные матчи в Лиге наций?
- Естественно, на сегодняшний день положительный результат для нашей команды очень важен и может помочь восстановиться лучше к следующей игре. Надеемся вместе продолжать на такой же ноте, и я уверен, что мы сможем добиться поставленных целей и порадовать своих болельщиков.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Молдовы, Дану Спэтару