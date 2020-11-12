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Мы заслужили ничью с Россией - главный тренер сборной Молдовы

12 Ноября 2020, 23:23,


Турецкий футбольный тренер сборной Молдовы Энгин Фырат поделился мыслями о результате матча Молдова – Россия, который завершился со счётом 0:0. Об этом Фырат заявил на послематчевой пресс-конференции.

По мнению тренера, его команде противостояла одна из лучших сборных мира, а поэтому ничейный результат в матче более чем приемлем для Молдовы.

Кроме того, Фырат заявил, что своей самоотдачей и действиями в защите сборная Молдовы заслужила эту ничью:

«Знали, как останавливать. Думаю, мы заслужили этот счет», - сказал Фырат.

Он также заявил, что с подобным подбором игроков способен вывести их на качественно лучший уровень через 2-3 года.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Сборная России, Сборная Молдовы, Энгин Фырат
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