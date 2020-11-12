​Матч Молдова – Россия «посмотрят» плюшевые игрушки

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12 Ноября 2020, 19:45,
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Из-за пандемии коронавируса товарищеский матч между сборными Молдовы и России в четверг вечером пройдёт без зрителей. При этом трибуны стадиона в Кишинёве будут не совсем пустыми. На некоторых зрительских местах организаторы разместили плюшевые игрушки. После завершения поединка игрушки соберут и подарят детям из социально уязвимых семей и центров размещения, сообщает sport24.
Матч Молдова – Россия стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех деталях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Напомним, что после матча против Молдовы сборную России ожидают два поединка Лиги наций – против Турции и Сербии. Эти игры тоже пройдут на выезде.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Молдовы