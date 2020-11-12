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Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову

12 Ноября 2020, 21:50,

Динамо Москва

Очень «товарищеский» матч в Кишинёве.

Протокол игры  
Молдова 0:0 РОССИЯ
Намашко Станислав Жардан Ион Епуряну Александр Армаш Игорь Плэтикэ Сергиу   90' (Дрос Кристиан (   90') Чеботару Евгений   83' (Спатару Дану (   83') Ионице Артур Раца Вадим Каймаков Михаил   64' (Домашкан Виталий (   64') Рябчук Олег Николаеску Йон   64' (Кочук Евгений (   64')
Запасные: Бойчук Александр Думбравану Даниэл Посмак Вячеслав Богдан Константин Болохан Вадим Каланча Николай Белоусов Александр Кошелев Алексей
Гилерме Маринато Караваев Вячеслав Дивеев Игорь Джикия Георгий Жирков Юрий   68' (Миранчук Антон (   68') Кузяев Далер   53' (Обляков Иван (   53') Фомин Даниил Миранчук Алексей   68' (Кудряшов Фёдор (   68') Ионов Алексей   46' (Кучаев Константин (   46') Чалов Фёдор   64' (Соболев Александр Сергеевич (   64') Черышев Денис   66' (Мостовой Андрей (   66')
Запасные: Джанаев Сослан Оздоев Магомед Сафонов Матвей Семёнов Андрей Евгеньев Роман Живоглядов Дмитрий
12 ноября.

 

Ноябрьский цикл сборная России начинает «проходным» матчем против Молдовы в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Игру даже товарищеской назвать нельзя – половина сборников Черчесова травмирована (заболела), половина чертовски устала и выезд ещё и на игру с Молдовой сейчас совсем не кстати. Лучше бы отдохнули лишние тря дня перед Лигой наций. Но график давно утверждён, матч Молдова – Россия без зрителей согласован, а значит – нужно биться в экспериментальном составе.

Сборная Молдова в октябре уже сыграла товарищеский матч на свою голову, влетев Италии со счётом 0:6. А последнюю победу молдаване одержали ещё в июне 2019 года, с тех пор сыграно 13 матчей, 12 из которых проиграно. Вот такой соперник достался команде Черчесова, которая, кстати, в октябре тоже не побеждала – две ничьи и поражение от шведов. Но с Молдовой у нас была новая атака, берегись соперник! Черчесов удивил, с первых минут выпустил Фёдора Чалова, которому помогали Ионов, Черышев и Алексей Миранчук. Чуть позади сыграли Кузяев и Фомин.

Матч бодрее начали хозяева, резче шли в борьбу, хорошо прессинговали. Россияне робко осваивались в гостях. Запомнилась только комбинация Чалова и Миранчука на подступах к штрафной площади. Алексей опасно бил уже из её пределов и мог счёт открывать, но каким-то чудом Намашко парировал сферу у штанги. В остальном же пустые трибуны успокаивал уж очень спокойный темп матча. Откровенно скучно играли команды. Россияне не очень хотели, да и не очень получалось, а молдавским футболистам не хватало класса.

Дальний удар Даниила Фомина немного разбавил скучное течение матча. Через рикошет мяч ушёл над перекладиной, но судья касания не заметил, углового не назначил. А следом опасность принёс корнер. После скидки всё того же Фомина завершал Фёдор Чалов, но отправил мяч над перекладиной. В пресном темпе «доплыл» матч до перерыва. А из раздевалки пришёл очень опасный момент. Ионице сначала рукой мяч задел, а потом Кучаев подставился под его же ногу, и арбитр по совокупности назначил опасный стандарт прямо в дуге штрафной площади. Алексей Миранчук мягко перебрасывал «стенку», но уронил мяч на перекладину.

Опять затихла игра. Следующий всплеск атакующей активности организовал свежий Соболев. Александр заменил Чалова на 64-й минуте, а на 70-й ловко развернулся на дуге штрафной площади и кручённым ударом пытался положить сферу в дальний угол. Молдавские футболисты изредка огрызались в контрвыпадах, но кроме скорости ничего не показывали, до ударов по воротам дело не доходило.

Так и не случился хотя бы один результативный удар в матче сборных России и Молдовы. Посмотрели на новичков хотя бы. Матч, который никому был не нужен, сыграли вполсилы. Нули закономерны. В атаке, к сожалению, скучновато.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная России, Сборная Молдовы
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Комментарии (9)
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0
Кар Карыч
12 Ноября 2020, 22:08

Дзюба гонял лысого. Вот оно что...

0
Aleksandr Aleksandr
12 Ноября 2020, 22:05

Думаю лысого убирать нельзя,надо что бы развалил сборную до конца!А обсеры на ЧЕ и отборы возложить на лысого. А в конце 2021г. найти нового тренера!

0
Bathet30
12 Ноября 2020, 22:02

Наши просто вышли побегать, а не побеждать. Один момент Миранчука можно выделить. Как наши собираются играть с турками, которые сейчас на ходу, не понятно.

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0
только не мясо!!!
12 Ноября 2020, 22:00

Разочарован... Жалко потерянные 1,5 часа - обсуждать нечего...(

1
Leonardis
12 Ноября 2020, 21:59

Молодцы, старались! Но пока сборная Молдавии нам не по зубам.

1
shatun
12 Ноября 2020, 21:57

Это не игра,я на очко интереснее хожу.

0
Юбор
12 Ноября 2020, 21:56

Жаль Смолова нет, но Чалов не хуже, достойная замена Дзюбе.

1
Манчестерский Иппатий
12 Ноября 2020, 21:55

Вот где теперь наше место - рядом со сборной Молдовии.

0
Aleksandr Aleksandr
12 Ноября 2020, 21:54

Лысый иди на х@й!Мёртвые души бегали по полю!Не смогли обыграть 175 место!

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