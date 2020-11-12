Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову

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12 Ноября 2020, 21:50,
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Очень «товарищеский» матч в Кишинёве.
Ноябрьский цикл сборная России начинает «проходным» матчем против Молдовы в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Игру даже товарищеской назвать нельзя – половина сборников Черчесова травмирована (заболела), половина чертовски устала и выезд ещё и на игру с Молдовой сейчас совсем не кстати. Лучше бы отдохнули лишние тря дня перед Лигой наций. Но график давно утверждён, матч Молдова – Россия без зрителей согласован, а значит – нужно биться в экспериментальном составе.
Сборная Молдова в октябре уже сыграла товарищеский матч на свою голову, влетев Италии со счётом 0:6. А последнюю победу молдаване одержали ещё в июне 2019 года, с тех пор сыграно 13 матчей, 12 из которых проиграно. Вот такой соперник достался команде Черчесова, которая, кстати, в октябре тоже не побеждала – две ничьи и поражение от шведов. Но с Молдовой у нас была новая атака, берегись соперник! Черчесов удивил, с первых минут выпустил Фёдора Чалова, которому помогали Ионов, Черышев и Алексей Миранчук. Чуть позади сыграли Кузяев и Фомин.
Матч бодрее начали хозяева, резче шли в борьбу, хорошо прессинговали. Россияне робко осваивались в гостях. Запомнилась только комбинация Чалова и Миранчука на подступах к штрафной площади. Алексей опасно бил уже из её пределов и мог счёт открывать, но каким-то чудом Намашко парировал сферу у штанги. В остальном же пустые трибуны успокаивал уж очень спокойный темп матча. Откровенно скучно играли команды. Россияне не очень хотели, да и не очень получалось, а молдавским футболистам не хватало класса.
Дальний удар Даниила Фомина немного разбавил скучное течение матча. Через рикошет мяч ушёл над перекладиной, но судья касания не заметил, углового не назначил. А следом опасность принёс корнер. После скидки всё того же Фомина завершал Фёдор Чалов, но отправил мяч над перекладиной. В пресном темпе «доплыл» матч до перерыва. А из раздевалки пришёл очень опасный момент. Ионице сначала рукой мяч задел, а потом Кучаев подставился под его же ногу, и арбитр по совокупности назначил опасный стандарт прямо в дуге штрафной площади. Алексей Миранчук мягко перебрасывал «стенку», но уронил мяч на перекладину.
Опять затихла игра. Следующий всплеск атакующей активности организовал свежий Соболев. Александр заменил Чалова на 64-й минуте, а на 70-й ловко развернулся на дуге штрафной площади и кручённым ударом пытался положить сферу в дальний угол. Молдавские футболисты изредка огрызались в контрвыпадах, но кроме скорости ничего не показывали, до ударов по воротам дело не доходило.
Так и не случился хотя бы один результативный удар в матче сборных России и Молдовы. Посмотрели на новичков хотя бы. Матч, который никому был не нужен, сыграли вполсилы. Нули закономерны. В атаке, к сожалению, скучновато.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Сборная Молдовы
Дзюба гонял лысого. Вот оно что...
Думаю лысого убирать нельзя,надо что бы развалил сборную до конца!А обсеры на ЧЕ и отборы возложить на лысого. А в конце 2021г. найти нового тренера!
Наши просто вышли побегать, а не побеждать. Один момент Миранчука можно выделить. Как наши собираются играть с турками, которые сейчас на ходу, не понятно.
Разочарован... Жалко потерянные 1,5 часа - обсуждать нечего...(
Молодцы, старались! Но пока сборная Молдавии нам не по зубам.
Это не игра,я на очко интереснее хожу.
Жаль Смолова нет, но Чалов не хуже, достойная замена Дзюбе.
Вот где теперь наше место - рядом со сборной Молдовии.
Лысый иди на х@й!Мёртвые души бегали по полю!Не смогли обыграть 175 место!