Пока рано ждать в сборной России игрока с опытом в Премьер-лиге: Кто такой Макс Килман из «Вулверхэмптона»

Во вторник в различных медиа появилась информация, что защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман готов выступать за сборную России или Украины. У него есть соответствующая возможность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о защитнике.

Макс Килман родился в Лондоне, но его отец родом из Москвы, а мамы – из Украины. Защитник никогда не выходил на поле в каких-либо молодёжных или юношеских сборных. Таким образом, по правилам ФИФА, Килман имеет право выступать за сборную России или Украины. При этом он чуть ближе к дружине Станислава Черчесова. Килман – клиент агентства Wassermann, с которым связывают Франко Каммоци, являющегося советником Заремы Салиховой, супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

Если вы раньше никогда не слышали о 23-летнем Килмане, то не стоит этому удивляться. Он начинал заниматься футболом в академии «Фулхэма», а затем были «Джиллингем», «Уэллинг Юнайтед», «Марлоу» и «Майденхед Юнайтед». Именно в составе последнего защитник и начал профессиональную карьеру, выступая в Национальной лиге - это 5-й по уровню дивизион. Там Килмана заметили скауты «Вулверхэмптона», и в августе 2018-го футболист стал «волком». За первые два сезона он лишь эпизодически появлялся в основном составе, проведя во всех турнирах (в том числе в отборе к Лиге Европы) порядка 10 матчей.

Однако в этом сезоне Килман пробился в основной состав «Вулверхэмптона». В последних пяти матчах Премьер-лиги защитник стабильно проводит на поле по 90 минут. Килман получил шанс в основе благодаря определенному стечению обстоятельств. Основной левый защитник «волков» Хонни Отто получил травму и в текущем сезоне на поле ещё не выходил. Наставник «волков» Нуну Санту в стартовых турах использовал новичков Марсьяля и Винагре. Уровень игры первого не слишком устроил наставника, а второй и вовсе ушёл в «Олимпиакос». В сложившейся ситуации налево из центра был переведён Ромен Сайсс. Именно его место и занял Килман, так как летом Райан Беннетт, который в прошлом году порой выходил на этой позиции, покинул «волков».

Таким образом сейчас Килман скорее является не столько основным игроком, сколько вынужденной заменой. Когда Отто вернётся, вероятно, он займёт позицию слева, а Сайсс - центр защиты. Правда, пока непонятно, когда испанец оправится от травмы. Однако в любом случае Килмана надо будет оценивать именно тогда, когда он будет не вынужденным вариантов, а футболистом, выигравшим конкуренцию.

Учитывая, что у Килмана не так много игр на высоком уровне, говорить о его способностях довольно сложно. Что касается внешних атрибутов, то можно отметить рост защитника – 192 сантиметра, что важно для борьбы на стандартах. Также отмечается, что Килман левоногий. При этом он на серьёзном уровне имеет опыт при игре с тремя центральными защитниками - именно такую тактику исповедуют «волки».

Статистика Килмана в Премьер-лиге в этом сезоне воображение не поражает. В среднем за игру у него 0,6 отбора, 0,8 перехвата, 0,8 заблокированных ударов при 2,8 выносах и 1,2 фоле. Иными словами, его нельзя назвать оплотом надежности и полезности в защитной линии. Хотя, конечно, не будем забывать, что всё же эти статистические показатели Килман набрал в английской Премьер-лиге, что чуть увеличивает их значимость.

Если суммировать, то Килман не выглядит тем игроком, за которым Черчесову надо срываться в Англию. Пока что за ним можно наблюдать, обсуждать реальную возможность смены гражданства в случае заинтересованности, но не более. Килман не выглядит звездой обороны и футболистом, ради которого стоит осложнять путь в национальную команду для молодых Дивеева и Евгеньева. Английская премьер-лига – это, конечно, хорошо, но сам по себе опыт в ней не является гарантией силы каждого отдельного футболиста.

Андрей Центров