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​Тренер сборной Молдовы: «Сборная России сейчас самая сильная в XXI веке»

11 Ноября 2020, 16:10,


Главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират высказался по поводу грядущего контрольного поединка против сборной России.

«Мы сыграем с сильным соперником. На мой взгляд, это самая сильная сборная России за последние двадцать лет. Они действуют агрессивно, используют прессинг, здорово действуют на флангах атаки», - сказал тренер на пресс-конференции.

Матч между сборными Молдовы и России пройдёт в четверг, двенадцатого ноября. Стартовый свисток в Кишинёве прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная Молдовы в последнее время не впечатляет - команда не побеждала с июня 2019 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Молдовы, Энгин Фират
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
11 Ноября 2020, 16:46

Он шутит...ну, юмор такой плоский...

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