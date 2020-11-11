​Тренер сборной Молдовы: «Сборная России сейчас самая сильная в XXI веке»

Главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират высказался по поводу грядущего контрольного поединка против сборной России.

«Мы сыграем с сильным соперником. На мой взгляд, это самая сильная сборная России за последние двадцать лет. Они действуют агрессивно, используют прессинг, здорово действуют на флангах атаки», - сказал тренер на пресс-конференции.

Матч между сборными Молдовы и России пройдёт в четверг, двенадцатого ноября. Стартовый свисток в Кишинёве прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что сборная Молдовы в последнее время не впечатляет - команда не побеждала с июня 2019 года.