Писарев: «Россия создала не так много моментов, чтобы забить»

Советский футболист, мастер спорта СССР Николай Писарев назвал «неожиданным» результат матча Молдова – Россия.

Напомним, что товарищеская встреча между сборными завершилась со счётом 0:0. Именно этот закономерный по игре результат обсудил бывший главный тренер молодёжной сборной России.

Писарев отметил, что это была единственная игра, где тренерский штаб имел возможность посмотреть на новичков команды.

Также, он добавил, что сборная России создала критически мало моментов, для того, чтобы забить хотя бы гол:

«Мы не так много создавали моментов, чтобы забить такой сборной Молдавии», - сказал Писарев в эфире программы «Все на Матч».