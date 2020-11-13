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Колосков: «При Соболеве появился разум в атаке сборной России, а при Дзюбе только мячи теряли»

13 Ноября 2020, 10:39,

Евро-Футбол.Ру

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего сборной России Александра Соболева в спарринге с командой Молдовы. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», - сказал Колосков в интервью ТАСС.

Дзюба не попал в заявку сборной России из-за появления в сети интимного видео с его участием.

В ближайшие дни подопечные Станислава Черчесова проведут заключительные матчи группового турнира Лиги наций. 15-го ноября Россия на выезде сыграет с Турцией, а 18-го ноября пройдет встреча против Сербии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Вячеслав Колосков, Александр Соболев
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Комментарии (1)
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1
Aleksandr Aleksandr
13 Ноября 2020, 12:38

Вот такие идиоты и управляют футболом!

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