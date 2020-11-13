Колосков: «При Соболеве появился разум в атаке сборной России, а при Дзюбе только мячи теряли»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего сборной России Александра Соболева в спарринге с командой Молдовы. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче. Считаю, Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли», - сказал Колосков в интервью ТАСС.

Дзюба не попал в заявку сборной России из-за появления в сети интимного видео с его участием.

В ближайшие дни подопечные Станислава Черчесова проведут заключительные матчи группового турнира Лиги наций. 15-го ноября Россия на выезде сыграет с Турцией, а 18-го ноября пройдет встреча против Сербии.