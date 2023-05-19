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Лига Европы

Моуринью засветил свою заставку на телефоне – там его особенное фото на троне фото

19 Мая 2023 • 19:20 Комментировать (1)
Севилья
2:1
Ювентус
окончен после доп. времени

В четверг «Рома» пробилась в финал Лиги Европы, отстояв нулевую ничью в ответном поединке против «Байера». После игры главный тренер команды Жозе Моуринью засветил журналистам свою заставку на главном экране мобильного телефона. Не ней сам Моуринью в образе римского императора сидит на троне с трофеем Лиги конференций.

Напомним, что в прошлом году «Рома» в финале Лиги конференций обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0. Теперь римляне постараются выиграть второй по рангу клубный трофей континента. В финале Лиги Европы «Рома» будет играть против «Севильи». Встреча состоится в среду, 31 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Мая 2023 в 19:37
Цар..
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