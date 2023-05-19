В четверг «Рома» пробилась в финал Лиги Европы, отстояв нулевую ничью в ответном поединке против «Байера». После игры главный тренер команды Жозе Моуринью засветил журналистам свою заставку на главном экране мобильного телефона. Не ней сам Моуринью в образе римского императора сидит на троне с трофеем Лиги конференций.

Напомним, что в прошлом году «Рома» в финале Лиги конференций обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0. Теперь римляне постараются выиграть второй по рангу клубный трофей континента. В финале Лиги Европы «Рома» будет играть против «Севильи». Встреча состоится в среду, 31 мая.