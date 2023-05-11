Бонуччи получил травму и не доиграл свой 500-й матч в составе «Ювентуса»

Ветеран центра обороны туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил травму и не смог доиграть свой 500-й матч за «старую синьору» в карьере. Он был вынужден покинуть поле на 61-й минуте, предварительно – из-за мышечного повреждения.

Ранее мы сообщали, что Бонуччи стал лишь шестым игроком в истории «Ювентуса», которому покорилась отметка в 500 матчей за клуб. Он оказался в компании легенды туринского клуба Алессандро дель Пьеро и Джанлуиджи Буффона.

Напомним, игра «Ювентуса» и «Севильи» в полуфинале Лиги Европы продолжается. Пока гости из Испании впереди – 1:0. Следите за концовкой встречи в текстовой трансляции.