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Лига Европы

Ламела признан лучшим игроком недели в Лиге Европы официально

19 Мая 2023 • 18:23 Комментировать
Севилья
2:1
Ювентус
окончен после доп. времени

Полузащитник «Севильи», автор победного гола в ворота «Ювентуса» в ответном полуфинальном матче (2:1) Эрик Ламела – лучший игрок недели в Лиге Европы. Об этом рапортует официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Ламела смог при ничейном счёте в дополнительное время поразить ворота туринцев. Благодаря его голу «Севилья» смогла в очередной раз выйти в финал Лиги Европы и избежала серии послематчевых пенальти.

Теперь команда из Андалусии встретится с «Ромой» Жозе Моуринью. Игра состоится в Будапеште и намечена на 31 мая.

Ранее мы сообщали, кто стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов и Лиге конференций УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Эрик Ламела
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