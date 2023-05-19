Полузащитник «Севильи», автор победного гола в ворота «Ювентуса» в ответном полуфинальном матче (2:1) Эрик Ламела – лучший игрок недели в Лиге Европы. Об этом рапортует официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Ламела смог при ничейном счёте в дополнительное время поразить ворота туринцев. Благодаря его голу «Севилья» смогла в очередной раз выйти в финал Лиги Европы и избежала серии послематчевых пенальти.

Теперь команда из Андалусии встретится с «Ромой» Жозе Моуринью. Игра состоится в Будапеште и намечена на 31 мая.

Ранее мы сообщали, кто стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов и Лиге конференций УЕФА.