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Лига Европы

Итальянского финала не будет: «Севилья» выбила «Ювентус» из Лиги Европы и устремилась за седьмым трофеем

19 Мая 2023 • 00:37 Комментировать (2)
Севилья
2:1
Ювентус
окончен после доп. времени

«Ювентус» и «Севилья» сыграли в плей-офф Лиги Европы. Второй матч полуфинала состоялся 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Протокол игры  
Севилья2:1Ювентус
  65'Влахович Душан (0:1)
(1:1) Сусо Хесус71'  
(2:1) Ламела Эрик95'  
Буну ЯссинНавас Хесус 106' (Гомес Алехандро Папу ( 106') Баде ЛуакГудель НеманьяАкунья Маркос  57'  115'Фернандо РежесРакитич ИванОкампос Лукас 70' (Ламела Эрик ( 70') Торрес Оливер 62' (Сусо Хесус ( 62'  117'Рекик Карим 117') Хиль Бриан 100' (Монтьель Гонсало ( 100') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоФлорес АльбертоТеллес АлексОрмиго ДиегоБуэно МануМир Рафа
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило Луис  105'Куадрадо Хуан 106' (Милик Аркадиуш ( 106') Фаджоли Николо 41' (Паредес Леандро ( 41'  117') Локателли Мануэль 86' (Миретти Фабио ( 86') Рабио АдриенАйлинг Самуэль 86' (Костич Филип ( 86') Ди Мария Анхель 63' (Кьеза Федерико ( 63') Кин Мойзе  11' 64' (Влахович Душан ( 64')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроПинсольо КарлоПерин МаттиаБарбьери Томмазо
18 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Аллегри удивил составом на решающий матч 1/2 финала Лиги Европы. Из-за травм «Ювентус» лишился Бонуччи и Погба (что вполне привычно по этому сезону), а уже тренерским решением на скамейке запасных остались Влахович (вроде только раззабивался), Костич, Паредес, Алекс Сандро, Милик и Кьеза. В нападении орудовал Мойзе Кин, из глубины помогали ему Ди Мария и Рабио, а на флангах себя нашли Куадрадо и Айлинг.

Этот «Ювентус» отдал инициативу и территорию, но первым создал опасный момент. На 15-й минуте матча Федерико Гатти спокойно расположился в центре вратарской площади и остался абсолютно без прикрытия. Подача от угла поля последовала аккурат на защитника, тот далее пробил, но Буну сверкнул первым в матче сейвом. Пройдёт всего 10 минут и ответит ему Войцех Щесны.

Теперь уже с игры пошла подача от Хесуса Наваса, отлично подстроился под мяч Лукас Окампос и пробил в ближний угол. Щесны на самой «ленточке» мяч достал, а потом ещё и выбил ногой за пределы поля, не допустив добивания. Команды вообще вошли во вкус и последнюю треть тайма провели в регулярных атаках, кололи друг друга без устали.

Акунья дальним ударом под перекладину заставил напрячься Щенсы – Войцех с трудом парировал. Мойзе Кин справа прибежал к вратарской площади, убрал Баде и пробил в дальний угол, в итоге попав в штангу. После шикарной передачи Рабио выбежал на рандеву с голкипером Ди Мария. Параллельным курсом был и Кин, позиция для удара была хорошая, но Анхель решил перебрасывать, сделав что-то странное в итоге.

А затем гол всё-таки случился: Локателли ускорился на заброс из глубины, скинул мяч в центр, а там вторым темпом завершил Рабио. Вот только счёт не изменился, потому что Мануэль забрался в офсайд. Ещё и пенальти «Севилья» не получила, хотя Куадрадо знатно зарядил по ноге Торресу на линии штрафной площади. Очень живая игра, масса моментов и парадоксальные нули на табло. Они и утихомирили футболистов со временем. После часа игры команды всё меньше хотели рисковать.

И в этой битве нервов лучше проявил себя «Ювентус». Только Аллегри заменил Кина и Ди Марию на Влаховича и Кьезу, как Душан открыл счёт. Туринцы забрали мяч после чужого аута, Рабио сыграл на сербского форварда, а тот продавил Баде и перекинул Буну – 0:1. Но лидировал в счёте «Ювентус» всего 7 минут, и опять сработала замена, теперь уже у «Севильи». Акунья полезно сыграл в отборе, Ламела протолкнул мяч на Сусо, а тот из-за пределов штрафной площади вонзил под перекладину – 1:1.

На том и порешили, повторив счёт первого матча и переместившись в овертайм. Там уже своё взяла «Севилья», явно сохранившая больше сил. Щесны спасал много, но и он не в силах был вытащить удар Ламелы, замкнувшего умнейший кросс Хиля – 2:1. На ответный ход туринцев уже не хватило, не помогло и позднее удаление Акуньи. Уступил «Ювентус» в овертайме и покинул розыгрыш Лиги Европы, так и не создав итальянского финала с «Ромой».

А вот «Севилья» хороша – седьмой раз команда вышла в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА, напомним, что все шесть предыдущих финалов андалусийцы выиграли.

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Комментарии (2)
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CuCuRuKu
19 Мая 2023 в 00:52
Удача закончилась!
Juventissimo
19 Мая 2023 в 00:45
Одиннадцатая команда Ла Лиги сильнее второй команды Серии А. Что тут сказать? Хитрожопый Аллегри выпускает Влаховича, чтобы потом удерживать, как обычно, 1-0. Но, на этот раз Мадам Фортуна сказала - Пошли вы на... и повернулась спиной. И, ведь, на этот раз незачем пенять на судейство, которое итак было благосклонным в моменте с Куадрадо в конце 1-го тайма. Научитесь играть для начала, прежде чем штурмовать второстепенные кубки. Учитесь у Севильи - они сейчас и 7-ой кубок заберут в коллекцию:)
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