Итальянского финала не будет: «Севилья» выбила «Ювентус» из Лиги Европы и устремилась за седьмым трофеем

«Ювентус» и «Севилья» сыграли в плей-офф Лиги Европы. Второй матч полуфинала состоялся 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Аллегри удивил составом на решающий матч 1/2 финала Лиги Европы. Из-за травм «Ювентус» лишился Бонуччи и Погба (что вполне привычно по этому сезону), а уже тренерским решением на скамейке запасных остались Влахович (вроде только раззабивался), Костич, Паредес, Алекс Сандро, Милик и Кьеза. В нападении орудовал Мойзе Кин, из глубины помогали ему Ди Мария и Рабио, а на флангах себя нашли Куадрадо и Айлинг.

Этот «Ювентус» отдал инициативу и территорию, но первым создал опасный момент. На 15-й минуте матча Федерико Гатти спокойно расположился в центре вратарской площади и остался абсолютно без прикрытия. Подача от угла поля последовала аккурат на защитника, тот далее пробил, но Буну сверкнул первым в матче сейвом. Пройдёт всего 10 минут и ответит ему Войцех Щесны.

Теперь уже с игры пошла подача от Хесуса Наваса, отлично подстроился под мяч Лукас Окампос и пробил в ближний угол. Щесны на самой «ленточке» мяч достал, а потом ещё и выбил ногой за пределы поля, не допустив добивания. Команды вообще вошли во вкус и последнюю треть тайма провели в регулярных атаках, кололи друг друга без устали.

Акунья дальним ударом под перекладину заставил напрячься Щенсы – Войцех с трудом парировал. Мойзе Кин справа прибежал к вратарской площади, убрал Баде и пробил в дальний угол, в итоге попав в штангу. После шикарной передачи Рабио выбежал на рандеву с голкипером Ди Мария. Параллельным курсом был и Кин, позиция для удара была хорошая, но Анхель решил перебрасывать, сделав что-то странное в итоге.

А затем гол всё-таки случился: Локателли ускорился на заброс из глубины, скинул мяч в центр, а там вторым темпом завершил Рабио. Вот только счёт не изменился, потому что Мануэль забрался в офсайд. Ещё и пенальти «Севилья» не получила, хотя Куадрадо знатно зарядил по ноге Торресу на линии штрафной площади. Очень живая игра, масса моментов и парадоксальные нули на табло. Они и утихомирили футболистов со временем. После часа игры команды всё меньше хотели рисковать.

И в этой битве нервов лучше проявил себя «Ювентус». Только Аллегри заменил Кина и Ди Марию на Влаховича и Кьезу, как Душан открыл счёт. Туринцы забрали мяч после чужого аута, Рабио сыграл на сербского форварда, а тот продавил Баде и перекинул Буну – 0:1. Но лидировал в счёте «Ювентус» всего 7 минут, и опять сработала замена, теперь уже у «Севильи». Акунья полезно сыграл в отборе, Ламела протолкнул мяч на Сусо, а тот из-за пределов штрафной площади вонзил под перекладину – 1:1.

На том и порешили, повторив счёт первого матча и переместившись в овертайм. Там уже своё взяла «Севилья», явно сохранившая больше сил. Щесны спасал много, но и он не в силах был вытащить удар Ламелы, замкнувшего умнейший кросс Хиля – 2:1. На ответный ход туринцев уже не хватило, не помогло и позднее удаление Акуньи. Уступил «Ювентус» в овертайме и покинул розыгрыш Лиги Европы, так и не создав итальянского финала с «Ромой».

А вот «Севилья» хороша – седьмой раз команда вышла в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА, напомним, что все шесть предыдущих финалов андалусийцы выиграли.