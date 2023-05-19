Аллегри: «Не могу ничего предъявить игрокам»

Туринский «Ювентус» очень надеялся выиграть Лигу Европы, но «Севилья» прикончила эти мечты, обыграв «Юве» в ответном полуфинальном матче второго по престижу турнира еврокубков. Наставник итальянского клуба Массимилиано Аллегри заявил, что ему нечего предъявить своим игрокам, которые были вынуждены сыграть дополнительное время.

- В таких матчах разницу делают мелкие детали. Мы хорошо действовали, но поплатились за ошибку, приведшую ко второму голу. Уже ничего не поделаешь. Соперник оказался лучше, - цитирует слова наставника «Ювентуса» Juvenews.eu.

Финал Лиги Европы состоится седьмого июня.