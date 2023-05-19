Мор: «Севилья» была гораздо сильнее «Ювентуса»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о победе «Севильи» над «Ювентусом» (2:1 — дв) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Эксперт считает, что в прошедшей встрече хозяева были значительно сильнее туринской команды и одержали заслуженную победу. Напомним, что по сумме двух встреч андалусийцы превзошли «Ювентус» (3:2) и вышли в финал турнира.

«Севилья» играла смело. Впервые увидел, чтобы 90 минут и дополнительное время команда так давила. На мой взгляд, «Севилья» была гораздо сильнее «Ювентуса», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

В финале Лиги Европы «Севилья» встретится с итальянской «Ромой». Этот матч состоится 31 мая в Будапеште. Начало — в 22:00 по московскому времени.