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Лига Европы

Кассано: «Ювентус» выглядел ужасно и заслуженно вылетел из Лиги Европы»

19 Мая 2023 • 23:12 Комментировать
Севилья
2:1
Ювентус
окончен после доп. времени

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о вылете «Ювентуса» из Лиги Европы.

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Севилье» в полуфинале со счётом 2:3 по сумме двух встреч. Испанский коллектив вырвал победу в ответной игре в дополнительное время.

«Севилья» закономерно прошла в финал – команда играла хорошо и знала, что делать с мячом. «Севилья» выглядела достойно от начала и до конца, чего нельзя сказать о «Ювентусе», который вновь закрылся, когда забил. Это происходило и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Ужасная игра», – приводит издание TMW высказывания Кассано.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Антонио Кассано
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