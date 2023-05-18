Директор «Ювентуса»: «Аллегри сделал ненормальный сезон почти нормальным»

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво оценил работу Массимилиано Аллегри в текущем сезоне.

Туринский коллектив занимает вторую строчку в Серии А за три тура до финиша, а также ведёт борьбу за путёвку в финал Лиги Европы. Перед началом ответного полуфинального матча против «Севильи» Кальво рассказал, что думает об успехах главного тренера команды: «Я считаю, что Аллегри проделывает отличную работу и заслуживает похвалы. Благодаря своим умениям он сделал этот сезон почти нормальным для «Ювентуса», когда всё складывалось совсем не нормально. Были взлёты и падения, но судить лучше всего по итоговым результатам», – сказал в интервью Sky Sport директор клуба.