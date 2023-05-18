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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Ювентуса»: «Аллегри сделал ненормальный сезон почти нормальным»

18 Мая 2023 • 22:08 Комментировать
Севилья
0:0
Ювентус
1 2.45 X 2.70 2 3.95
2-й тайм

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво оценил работу Массимилиано Аллегри в текущем сезоне.

Туринский коллектив занимает вторую строчку в Серии А за три тура до финиша, а также ведёт борьбу за путёвку в финал Лиги Европы. Перед началом ответного полуфинального матча против «Севильи» Кальво рассказал, что думает об успехах главного тренера команды: «Я считаю, что Аллегри проделывает отличную работу и заслуживает похвалы. Благодаря своим умениям он сделал этот сезон почти нормальным для «Ювентуса», когда всё складывалось совсем не нормально. Были взлёты и падения, но судить лучше всего по итоговым результатам», – сказал в интервью Sky Sport директор клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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СЕВИЛЬЯ ЮВЕНТУС
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