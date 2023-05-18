«Севилья» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Испании проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Севилья - Ювентус
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Протокол игры
Буну Яссин•Навас Хесус•Баде Луак•Гудель Неманья•Акунья Маркос•Фернандо Режес•Ракитич Иван•Окампос Лукас•Торрес Оливер•Хиль Бриан•Эн-Несири Юссеф
Щесны Войцех•Данило Луис•Гатти Федерико•Бремер Глейсон•Куадрадо Хуан•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Айлинг Самуэль•Ди Мария Анхель•Кин Мойзе
18 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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