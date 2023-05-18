Аллегри: «Я верю в Мойзе Кина»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил выбор состава на полуфинальный матч Лиги Европы против «Севильи».

В основе туринцев оказался нападающий Мойзе Кин, не выходивший с первых минут с начала апреля.

«Я бы не выбрал Кина, если бы не бы он не был в хорошей форме, – высказывается Аллегри о своём решении в интервью Sky Sport перед началом встречи. – Какое-то время он отсутствовал из-за травм и дисквалификаций, но сейчас он готов», – заявил рулевой «бьянконери».

Следить за ходом поединка «Севилья» – «Ювентус» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая трансляция. Первая встреча завершилась вничью – 1:1.