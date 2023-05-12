Игрок «Севильи» Гудель — о матче с «Ювентусом»: «Мы едем домой с хорошим результатом»

Полузащитник «Севильи» Неманья Гудель поделился мнением о первом матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса» (1:1).

Сербский футболист считает, что «Севилья» провела хороший матч и может собой гордиться. Особенно Гудель отметил первый тайм, в котором, по мнению полузащитника, андалусийцы могли забить больше одного гола.

«Мы едем домой с хорошим результатом. Когда «Севилья» выкладывается полностью, мы можем обыграть кого угодно. Мы также знаем, что у нас дома болельщики станут нашим 12-м игроком», — цитирует Гуделя официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Севильей» и «Ювентусом» состоится 18 мая. Начало — 22:00 по московскому времени.