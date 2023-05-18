Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Мостовой выделил фаворита в матче «Севилья» - «Ювентус»

18 Мая 2023 • 19:36 Комментировать
Севилья
...
Ювентус
1 2.40 X 3.25 2 3.30
Через 1 ч. 37 мин.

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы, в котором «Севилья» примет «Ювентус». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«Я думаю, «Севилья» является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов. Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром. Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч», — приводит слова Мостового «Газета.Ру».

Встреча между «Севильей» и «Ювентусом» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.05.23 в 22:00
Байер Л Байер Л
Рома Рома
2.07 3.30 3.90
Видео
18.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Ювентус Ювентус
2.70 3.25 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Мая
19:36 · Лига Европы
Мостовой выделил фаворита в матче «Севилья» - «Ювентус»
11:17 · Лига Европы
Куадрадо рассказал, как необходимо сыграть «Ювентусу», чтобы пройти «Севилью» в полуфинале Лиги Европы
10:24 · Лига Европы
Моуринью: «Для выхода в финал «Роме» нужно сыграть безошибочно»
17 Мая
23:30 · Лига Европы
Аллегри: «Ювентус» должен быть в финале Лиги Европы»
21:18 · Лига Европы
«Севилья» - «Ювентус»: прогноз на матч Лиги Европы – 18 мая 2023
21:07 · Лига Европы
«Байер» - «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы – 18 мая 2023
10:51 · Италия. Серия А
Мората: «Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба» 1
10:46 · Италия. Серия А
Мората: «Если «Ювентус» не сможет выйти в финал Лиги Европы, я буду болеть за «Севилью»
16 Мая
16:25 · Италия. Серия А
Раванелли: «Проигрывать тоже нужно уметь достойно, а не абы как» 1
15 Мая
22:57 · Италия. Серия А
Агент Погба высказалась о травме футболиста, из-за которой он, вероятно, пропустит остаток сезона
01:38 · Италия. Серия А
Паредес: «Ювентус» подходит к матчу с «Севильей» в отличной форме»
14 Мая
23:39 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал о состоянии Дибалы и Вейналдума
12 Мая
20:51 · Италия. Серия А
Падовано: «Ювентус» должен выиграть хоть что-то»
20:23 · Италия. Серия А
Падовано: «Ювентус» должен выиграть хоть что-то»
18:46 · Лига Европы
Ракитич признан игроком недели в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем