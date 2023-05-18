Мостовой выделил фаворита в матче «Севилья» - «Ювентус»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы, в котором «Севилья» примет «Ювентус». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

«Я думаю, «Севилья» является небольшим фаворитом. На их победу я бы дал 55 процентов. Они будут играть дома, в чемпионате поправили дела, а Лига Европы является их любимым турниром. Счет может быть ничейным. Может, кто-то одержит победу в один мяч», — приводит слова Мостового «Газета.Ру».

Встреча между «Севильей» и «Ювентусом» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.