Аллегри: «Ювентус» должен быть в финале Лиги Европы»

Туринский «Ювентус» не лучшим образом провел первый матч полуфинала Лиги Европы, подопечные Массимилиано Аллегри едва не уступили испанской «Севилье» - сравнять счет удалось только в добавленное арбитром время. Наставник «Ювентуса» считает, что его команда заслуживает места в финале Лиги Европы, несмотря на то, что «Севилья» подтвердила свою исключительную силу в этом турнире, который клуб традиционно ставит превыше успешных выступлений в других соревнованиях.

- Вся команда хочет в финал, при всем уважении к «Севилье». Мы заслужили это право. Мы очень хотим в Будапешт и будем сражаться в полную силу, - цитирует слова Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.