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Лига Европы

Аллегри: «Ювентус» должен быть в финале Лиги Европы»

17 Мая 2023 • 23:30 Комментировать
Севилья
...
Ювентус
1 2.40 X 3.25 2 3.10
Через 21 ч. 49 мин.

Туринский «Ювентус» не лучшим образом провел первый матч полуфинала Лиги Европы, подопечные Массимилиано Аллегри едва не уступили испанской «Севилье» - сравнять счет удалось только в добавленное арбитром время. Наставник «Ювентуса» считает, что его команда заслуживает места в финале Лиги Европы, несмотря на то, что «Севилья» подтвердила свою исключительную силу в этом турнире, который клуб традиционно ставит превыше успешных выступлений в других соревнованиях.

- Вся команда хочет в финал, при всем уважении к «Севилье». Мы заслужили это право. Мы очень хотим в Будапешт и будем сражаться в полную силу, - цитирует слова Аллегри  итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Массимилиано Аллегри
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СЕВИЛЬЯ ЮВЕНТУС
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