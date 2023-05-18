Куадрадо рассказал, как необходимо сыграть «Ювентусу», чтобы пройти «Севилью» в полуфинале Лиги Европы

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи». Напомним, что первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.

По мнению колумбийского футболиста, для достижения успеха туринцы должны высоко прессинговать и встречать соперника на его половине поля. Куадрадо отметил, что «Ювентус» сделает всё возможное для победы.

«Самый ли это важный матч за «Ювентус» в моей карьере? Важных матчей было много, и это ещё один. Постараемся с партнёрами сделать всё, чтобы выйти в финал», — приводит слова Куадрадо пресс-служба УЕФА.

Матч «Севилья» — «Ювентус» состоится сегодня, 18 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени. Напомним, что победитель этого противостояния в финале Лиги Европы встретится с победителем пары «Рома» — «Байер».