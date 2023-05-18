«Севилья» и «Ювентус» озвучили составы на битву за место в финале Лиги Европы

«Севилья» и «Ювентус» в четверг вечером разыграют билет в финал Лиги Европы.

Наставник испанской команды Хосе Луис Мендилибар выбрал такой состав: Буну, Акунья, Гудель, Баде, Навас, Фернандо, Ракитич, Торрес, Окампос, Хиль, Эн-Несири.

Рулевой итальянской команды Массимилиано Аллегри, в свою очередь, доверил место в основе следующим футболистам: Щесны, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли, Рабио, Фаджоли, Айлинг, ди Мария, Кин.

Матч «Севилья» - «Ювентус» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1.