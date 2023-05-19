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Лига Европы

Щесны: «Два сезона подряд без трофеев – это неприемлемо для «Ювентуса»

19 Мая 2023 • 01:21 Комментировать
Севилья
2:1
Ювентус
окончен после доп. времени

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал, что думает о вылете своей команды из Лиги Европы.

Туринцы остановились в шаге от финала: коллектив Массимилиано Аллегри уступил в полуфинале «Севилье», пропустив решающий гол в дополнительное время ответной встречи. Общий счёт двухматчевой дуэли – 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Ювентус» лишился последнего шанса выиграть какой-либо трофей в текущей кампании.

«Для такого клуба, как «Ювентус», совершенно неприемлемо оставаться без трофеев в двух сезонах подряд. Я очень разочарован», – высказался в послематчевом интервью Щесны, отразивший девять ударов во встрече с «Севильей».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Войцех Щесны
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