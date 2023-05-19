Щесны: «Два сезона подряд без трофеев – это неприемлемо для «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал, что думает о вылете своей команды из Лиги Европы.

Туринцы остановились в шаге от финала: коллектив Массимилиано Аллегри уступил в полуфинале «Севилье», пропустив решающий гол в дополнительное время ответной встречи. Общий счёт двухматчевой дуэли – 3:2 в пользу испанцев. Таким образом, «Ювентус» лишился последнего шанса выиграть какой-либо трофей в текущей кампании.

«Для такого клуба, как «Ювентус», совершенно неприемлемо оставаться без трофеев в двух сезонах подряд. Я очень разочарован», – высказался в послематчевом интервью Щесны, отразивший девять ударов во встрече с «Севильей».