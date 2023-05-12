Ракитич признан игроком недели в Лиге Европы

Хорватский ветеран «Севильи» Иван Ракитич – игрок недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный портал УЕФА.

Напомним, что вчера его «Севилья» гостила в Турине у «Ювентуса». Испанский клуб едва не удержал победу – под конец добавленного времени клуб из Андалусии пропустил, 1:1. С ассиста Поля Погба отличился Федерико Гатти.

В составе «Севильи» гол оформил марокканец Юссеф Эн-Несири. Ракитич провёл на поле весь матч, получив предупреждение.

Всего у опытного хорвата в текущем сезоне 45 матчей за свой клуб во всех официальных турнирах. В них он смог отдать шесть ассистов и два раза отличиться голом.

Ранее был назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов.