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Чемпионат Италии. Серия А

Мората: «Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба»

17 Мая 2023 • 10:51 Комментировать
Севилья
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Ювентус
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18.05 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората выразил поддержку полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба, который пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба. Поль – очень сильный игрок, я сразу ему позвонил, когда узнал о мышечной травме в матче с «Кремонезе». Он был расстроен, но уже полностью сфокусирован на скорейшем восстановлении. Поль вернётся сильнее и выйдет на свой прежний уровень одного из лучших полузащитников в мире», – цитирует Морату Calciomercato.

Напомним, Погба и Мората вместе выступали за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. Поль сыграл всего 6 матчей в этом сезоне, но недавно получил травму и вновь выбыл из строя.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Поль Погба
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СЕВИЛЬЯ ЮВЕНТУС
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