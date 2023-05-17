Мората: «Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората выразил поддержку полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба, который пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Ювентусу» нужно выйти в финал Лиги Европы, чтобы посвятить победу Погба. Поль – очень сильный игрок, я сразу ему позвонил, когда узнал о мышечной травме в матче с «Кремонезе». Он был расстроен, но уже полностью сфокусирован на скорейшем восстановлении. Поль вернётся сильнее и выйдет на свой прежний уровень одного из лучших полузащитников в мире», – цитирует Морату Calciomercato.

Напомним, Погба и Мората вместе выступали за «Ювентус» с 2014 по 2016 год. Поль сыграл всего 6 матчей в этом сезоне, но недавно получил травму и вновь выбыл из строя.