«Ювентус» вылетел из Лиги Европы, проиграв в четверг «Севилье» в ответном полуфинале со счётом 1:2 по итогам экстра-тайма. Как сообщает на своих страницах la Repubblica, тройка ведущих игроков «старой синьоры» недовольна Массимилиано Аллегри, а именно тем планом, который тренер выбрал на игру. В это трио входят Хуан Куадрадо, Анхель ди Мария и Федерико Кьеза.

Издание обращает внимание на слова Куадрадо, сказанные перед матчем. «Мы будем прессинговать высоко, если тренер нам позволит», - говорил колумбиец.

В итоге в Испании «Ювентус» выбрал иную стратегию, но не добился успеха.