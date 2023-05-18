Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли покинул поле на носилках

«Ювентус» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» потерял своего полузащитника Николо Фаджоли.

Неприятный эпизод случился на 39-й минуте игры – итальянец столкнулся с полузащитником «Севильи» Неманьей Гуделем, однако не смог сам подняться и продолжить игру. Вскоре на поле появились врачи туринцев и унесли игрока на носилках с поля. Заменил Фаджоли на поле его одноклубник Леандро Паредес.

Напомним, что в вечернем матче «Севильи» и «Ювентуса» счёт до сих пор не открыт – на табло горят нули. Первый матч пары полуфиналистов, прошедший неделю назад в Турине, завершился ничьей – 1:1.

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