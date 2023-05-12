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Погба впервые за год оформил голевое действие

12 Мая 2023 • 00:30 Комментировать
Севилья
...
Ювентус
18.05 22:00

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба минувшим вечером сделал голевую передачу на Федерико Гатти. Тем самым, «бьянконери» спасли ничью для себя (1:1) и едут в гости к «Севилье» при равных условиях.

Что любопытно, сегодняшнее голевое действие Погба стало для француза первым за более чем год, а также первым после возвращения в «Ювентус» прошлым летом. В последний раз это был ассист ещё в игре за «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» 6 марта 2022 года.

Отметим, что порядка восьми месяцев Погба лечился от повреждений. Из-за них француз не поехал на чемпионат мира в Катаре в ноябре-декабре прошлого года.

Читайте подробности прошедшего в Турине матча с безумной развязкой в нашем обзоре.

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Ювентус Поль Погба
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СЕВИЛЬЯ ЮВЕНТУС
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