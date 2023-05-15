Паредес: «Ювентус» подходит к матчу с «Севильей» в отличной форме»

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес побеседовал с журналистами после победы своей команды над «Кремонезе» (2:0).

Аргентинец остался на скамейке запасных в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:1), но принял участие в воскресной встрече Серии А, отыграв все 90 минут.

«Мы провели отличную игру. Думаю, команда подходит к ответному матчу с «Севильей» в своём лучшем состоянии. Единственный негативный момент – травма Погба, который очень важен для нас.

Конечно, я бы хотел играть больше, но в начале сезона у меня были физические проблемы, что не могло не сказаться. Сейчас я доволен положением дел, у команды всё хорошо», – сказал в интервью DAZN Паредес.