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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес: «Ювентус» подходит к матчу с «Севильей» в отличной форме»

15 Мая 2023 • 01:38 Комментировать
Ювентус
2:0
Кремонезе
окончен

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес побеседовал с журналистами после победы своей команды над «Кремонезе» (2:0).

Аргентинец остался на скамейке запасных в первом матче полуфинала Лиги Европы против «Севильи» (1:1), но принял участие в воскресной встрече Серии А, отыграв все 90 минут.

«Мы провели отличную игру. Думаю, команда подходит к ответному матчу с «Севильей» в своём лучшем состоянии. Единственный негативный момент – травма Погба, который очень важен для нас.

Конечно, я бы хотел играть больше, но в начале сезона у меня были физические проблемы, что не могло не сказаться. Сейчас я доволен положением дел, у команды всё хорошо», – сказал в интервью DAZN Паредес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Севилья Леандро Паредес
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