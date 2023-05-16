Раванелли: «Проигрывать тоже нужно уметь достойно, а не абы как»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли не уверен в том, что клуб пробьется в финал Лиги Европы, ведь ему предстоит сыграть в Испании с тертым бойцом этого турнира - «Севильей». А первый матч прошел не по самому приятному для «Ювентуса» сценарию - команда с трудом ушла от поражения в домашней игре.

- Это 50 на 50, я надеюсь, что «Ювентус», если и не выйдет в финал, то хотя бы сыграет достойно. Но не уверен, вспоминаю, как уныло провел «Ювентус» второй полуфинальный матч Кубка Италии с «Интером». Проигрывать тоже надо достойно, а не абы как, - цитирует слова бывшего игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.