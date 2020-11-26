Ганчаренко: «Должно нас прорвать, и мы должны, в конце концов, одержать победу»

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26 Ноября 2020, 20:29,
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Фейеноордом» в эфире канала «Матч ТВ».
- У вас одно изменение по сравнению с матчем с «Сочи» - нет Тикнизяна, и есть Эджуке. Объясните выбор в пользу Чидеры сегодня.
- Ему хорошо знаком «Фейеноорд», он больше всех матчей сыграл против них. Знакомы футболисты. Он у нас игрок основного состава. После его возвращения из сборной мы решили, что лучше сыграть с Тикнизяном.
- Как вы собираетесь заполучить мяч в игре?
- Я не могу сказать, что мы к этому не привычны. Мы любим с мячом играть, и «Фейеноорд». Но понятно, что у нас задача делать как можно больше, чтобы контролировать игру. Соответственно тогда ты меньше даешь шансов сопернику.
- У вас есть какое-то объяснение, почему у российских клубов так не получается в еврокубках?
- Должно нас прорвать, и мы должны, в конце концов, одержать победу.
- Вы за 9 минут проиграли матч в Роттердаме. Вы разобрались, почему эти 9 минут случились? Как этого сегодня избежать?
- Все-таки домашний и выездной матч всегда разные. Мы утратили ту интенсивность, которая у нас в основном есть. Поэтому наша задача - на протяжении всей игры держать наш уровень.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко