Ганчаренко: «Дивеев достаточно хорошо выглядит с поломанным носом, ему даже это к лицу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем с «Фейеноордом» рассказал о состоянии здоровья подопечных.

- Все ли в порядке с точки зрения травм, в частности Игорь Дивеев, у которого был перелом носа, которому досталось и в матче с «Сочи»?

- Все футболисты, которые у нас были в заявке с «Сочи», готовы к игре. Еще мы сегодня оценил состояние Марио Фернандеса и Виктора Васина. Посмотрим, насколько они готовы. Учитывая, что ПЦР-тест надо было сдать, будем учитывать их готовность именно по тесту. По физическим тестам, которые сдал Марио, он хорошо готов, но вопрос к его состоянию вообще в целом, потому что он много пропустил. Мы будем опираться на игроков, которые у нас были с «Сочи». С Дивеевым все порядке, нос у него зажил. Он достаточно хорошо выглядит с поломанным носом, ему даже это к лицу, так что проблем никаких нет.

- Уточните по новостям их медицинского штаба о четырех футболистах, которые отсутствовали в заявке перед матчем с «Сочи» - Васин, Дзагоев, Кучаев и Карпов. После игры была информация, что они сдали сомнительные тесты на коронавирус. Так ли это?

- Когда вопрос звучал после игры с «Сочи» «почему у вас столько людей отсутствуют?» на самом деле было шесть человек, у которых разные причины. На данный момент Кучаев испытывает проблемы со старой своей болячкой, у него проблемы с коленом были, они снова появились после того, как он вернулся. Мы восстанавливаем. Что касается Карпова, у него то же самое там проявилось, проблемы, которые были, тот удар, который он получил от Грулёва. Виктор Васин готов. Единственное, что по тестам, у него надо посмотреть состояние, потому что у него есть проблемы.