Дивеев: «ЦСКА не хватает реализации»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев пообщался с журналистами после поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы против голландского «Фейеноорда». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«ЦСКА не хватает реализации. В игре с «Фейеноордом» должны были побеждать. Нужно было чуть острее играть, через фланги... Результатом недовольны», - рассказал футболист в интервью клубному телевидению.

После четырех проведенных туров команда Виктора Ганчаренко набрала всего три балла и занимает последнее место в группе К. В следующем туре Лиги Европы москвичи примут на своем поле австрийский «Вольфсбергер». Поединок состоится третьего декабря.