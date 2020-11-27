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Дивеев: «ЦСКА не хватает реализации»

27 Ноября 2020, 12:46,

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев пообщался с журналистами после поединка четвертого тура группового этапа Лиги Европы против голландского «Фейеноорда». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«ЦСКА не хватает реализации. В игре с «Фейеноордом» должны были побеждать. Нужно было чуть острее играть, через фланги... Результатом недовольны», - рассказал футболист в интервью клубному телевидению.

После четырех проведенных туров команда Виктора Ганчаренко набрала всего три балла и занимает последнее место в группе К. В следующем туре Лиги Европы москвичи примут на своем поле австрийский «Вольфсбергер». Поединок состоится третьего декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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