ЦСКА продлил домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 7 матчей

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на своем поле принимал роттердамский «Фейеноорд». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что «армейцы» продлили домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до семи матчей (четыре поражения и три ничьи). В этих матчах команда Виктора Ганчаренко смогла лишь трижды отметиться забитыми мячами.

После четырех сыгранных туров московский коллектив набрал всего три балла и занимает последнее место в квартете К. В следующем поединке Лиги Европы «армейцы» примут на своем поле австрийский «Вольфсбергер». Поединок состоится третьего декабря.