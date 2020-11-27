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ЦСКА продлил домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до 7 матчей

27 Ноября 2020, 08:42,

Евро-Футбол.Ру

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на своем поле принимал роттердамский «Фейеноорд». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Стоит отметить, что «армейцы» продлили домашнюю безвыигрышную серию в Лиге Европы до семи матчей (четыре поражения и три ничьи). В этих матчах команда Виктора Ганчаренко смогла лишь трижды отметиться забитыми мячами.

После четырех сыгранных туров московский коллектив набрал всего три балла и занимает последнее место в квартете К. В следующем поединке Лиги Европы «армейцы» примут на своем поле австрийский «Вольфсбергер». Поединок состоится третьего декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва
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