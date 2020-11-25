Спайич: «Первая игра с ЦСКА у нас получилась лёгкой по счету, но тяжёлой по игре»

Игрок «Фейеноорда» Урош Спаич на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА оценил игру соперника и порадовался, что игра состоится со зрителями.

- Вы знакомы с российским чемпионатом. ЦСКА идет на первом месте. В РПЛ и Лиге Европы идут дела хуже. В чем главная проблема «армейцев» именно в еврокубках?

- Главная проблема «армейцев»? Я бы сказал, что это скорее их дело. В этом году все команды, которые играют в Европе, не играют очень хорошо, то есть, не набирают столько очков, сколько от них ожидают. Я и моя команда больше думаем о себе. Знаем, что ЦСКА - очень серьезная команда, которая занимает первое место в России. Первая игра у нас получилась легкой по счету, но тяжелой по игре, были моменты у них и у нас. Я думаю, что будет такой же матч завтра, он будет интересным.

- Почти вся Европа играет без зрителей, завтра будет обратная ситуация. Какое ваше видение этого? Это плюс хозяевам или дополнительный раздражитель для гостей?

- Конечно, все футболисты играют для болельщиков. Когда их нету, конечно, совсем другие эмоции. Я думаю, что очень хорошо, что будут болельщики и пойдет в плюс обеим командам. Я надеюсь, что ситуация с коронавирусом будет улучшаться, и зрители скоро вернутся на стадионы, потому что «Фейеноорд» имеет серьезную поддержку со стороны болельщиков, почти на каждом матч был полный стадион. Для нас это большой минус. Завтра сыграем со зрителями. Сколько их будет - я не знаю, но все равно будет лучше, чем при пустых трибунах.

- Вы уже сказали про выступление российских команд в еврокубках. Следите ли вы за «Краснодаром», как можете оценить его игру в Лиге чемпионов?

- Да, я смотрел матчи «Краснодара». Вчера, например, сыграли неудачно, пропустив гол в концовке. Я думаю, что это большой опыт для команды первый раз сыграть в Лиге чемпионов. Понятно, что было много травмированных игроков. Так получилось, что «Краснодар» не показал лучший футбол. Еще есть шансы на третье место и продолжение борьбы. Я надеюсь, что он это сделает.

- Вы сейчас в России и говорите по-русски. При этом вы приехали в качестве соперника. Вообще с какими эмоциями вы здесь, насколько принципиален для вас завтрашний матч?

- Так получилось. Я лично готовлюсь как к любой игре, это особо ничего не меняет. Я был в России два года в «Краснодаре», поэтому я рад вернуться. Так особенно по игре - я готовлюсь, как к любому матчу. Есть эмоции, когда приезжаю в Россию, это нормально. Но больше ничего нет.

- Не так давно появлялась информация, что болельщики «Краснодара» хотели бы вашего возвращения. Завтра на стадионе будут эти люди? Например, ждете каких-то баннеров в свою поддержку?

- Конечно, мне очень приятно. Мне много смс пришло от многих людей. Я благодарен за поддержку. Так получилось, иногда в жизни бывают вещи, которых не ждешь. Я очень рад, что пришел в «Фейеноорд», это очень хороший клуб. У меня действующий контракт с «Краснодаром», поэтому посмотрим, что будет дальше летом. Посидим, поговорим. Конечно, я рад, что за два года показал свой футбол, который они ценят, которого больше нету. Я буду делать все от себя зависящее, чтобы и дальше расти и показать свои лучшие качества, а потом посмотрим.