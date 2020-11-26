Адвокат: «Набранное очко в этой игре дорогого стоит»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат на пресс-конференции подвёл итоги матча с ЦСКА (0:0).

- Насколько довольны результатом?

- Игра выдалась непростой, несмотря на то, что в первом тайме мы выглядели немного лучше, чем ЦСКА, на мой взгляд. В перерыве мы тоже договорились, что продолжим играть в свою игру и покажем хороший результат, но когда случилось удаление, нам стало намного тяжелее играть вдесятером против одиннадцати человек. Но я очень рад, что мы в итоге набрали такое важное очко, потому что тяжело обороняться, имея на одного игрока меньше.

- Вы сыграли два матча против ЦСКА. Можете сравнить эту команду с ЦСКА, с которым вы играли, когда тренировали «Зенит»? Какая версия сильнее, и что изменилось в команде с тех пор?

- Тяжело сравнивать команду десятилетней давности, против которой я играл будучи тренером «Зенита», и нынешний ЦСКА. Что я могу ответить - стало больше молодых и талантливых игроков. У соперника есть нужные качества, чтобы показывать результат.

- Почему ЦСКА не воспользовался шансом при игре в большинстве? Было много времени, чтобы забить гол. Есть ли у вас объяснение?

- Я могу отметить, что ЦСКА продолжал показывать хорошую игру, пытался забить, но мы хорошо оборонялись и не позволяли сопернику проникать в штрафную. Это позволило нам отстоять эту ничью. Набранное очко в этой игре дорогого стоит.

- Скажите мнение по поводу красной карточки - идентичные были нарушения, игра локтем. В этой связи вы как-то разговариваете с игроками, обращаете на это внимание? Насколько это нормальный и спортивный фол?

- Со стороны судьи это, видимо, была красная карточка, но с моей стороны, конечно, этого не было, но ему виднее, и его решение я не буду оспаривать.