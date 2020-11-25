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Адвокат: «Меня немного удивил результат ЦСКА в Лиге Европы»

25 Ноября 2020, 19:02,

Global Look Press

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА заявил, что с радостью вернулся в Россию.

- Вы снова в России. С какими чувствами и эмоции вернулись? Вы не раз говорили, что эта страна для вас особенная. Не поменялось ли сейчас чего?

- Всегда приятно возвращаться в страну, где я работал, тем более, у меня был продолжительный период работы здесь как в «Зените», так и в сборной России. Также я приезжал до этого играть с АЗ против «Анжи», поэтому испытываю только самые лучшие впечатления, находясь здесь.

- Какие у вас были впечатления от игры с ЦСКА в прошлом матче, было ли чувство ностальгии?

- Я был приятно удивлен, когда нас свела жеребьевка с ЦСКА. Мы знаем, что это непростая команда. Со времен работы в «Зените» я знаю, что там хорошие игроки и тренеры. Поэтому меня немного удивил результат. Но команда показывает хороший футбол, и это непростой соперник.

- Следите ли в целом за российскими клубами? Как оцените уровень, изменился ли он со времени вашей работы в России? У нас в Европе идут дела не так, как вам бы хотелось.

- Да, действительно, российские клубы не так хорошо сейчас выступают в еврокубках, но я не скажу, что уровень российского чемпионата как-то ухудшился. Он тот же. Стало больше молодых игроков, которым дают играть все клубы. Наверное, это сказывается. Во врем моей работы в «Зените» у нас было очень хорошее сочетание как молодых игроков, так и иностранцев, которые давали качество. Но система привода молодых и перспективных игроков клуба также даст результаты. Я уверен, что все наладится.

- Вчера главный тренер сборной России допустил несколько высказываний в адрес игроков. В ответ на эту критику клубы выступили со своей реакцией. Вы как бывший главный тренер сборной поддерживаете ли Черчесова или считает, что подобные высказывания в эфире недопустимы?

- Я не являюсь  тренером сборной России, поэтому с моей стороны было бы неуместно работу коллег и другие высказывания, я являюсь тренером «Фейеноорда». Единственное, что Станислав Черчесов показал хороший результат со сборной России. Ничего удивительного нет, что если команда показывает плохой результат, могут случаться какие-то нападки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Фейеноорд, Дик Адвокат
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