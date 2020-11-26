ЦСКА оказался в большинстве после удаления Йоргенсена

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26 Ноября 2020, 22:09,
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В самом начале второго тайма матча четвёртого тура Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом» «армейцы» получили численное преимущество над соперником. Дело в том, что за удар локтем Хёрдура Магнуссона датский игрок гостей Николай Йоргенсен увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него второй. С 48-й минуты команда Дика Адвоката осталась в меньшинстве.
После первого тайма матча счет не был открыт. Напомним, что в прошлом туре подопечные Виктора Ганчаренко проиграли 1:3, пропустив все мячи за 9 минут второго тайма.
Текстовая трансляция матча проходит на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Фейеноорд