ЦСКА оказался в большинстве после удаления Йоргенсена

В самом начале второго тайма матча четвёртого тура Лиги Европы между ЦСКА и «Фейеноордом» «армейцы» получили численное преимущество над соперником. Дело в том, что за удар локтем Хёрдура Магнуссона датский игрок гостей Николай Йоргенсен увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него второй. С 48-й минуты команда Дика Адвоката осталась в меньшинстве.

После первого тайма матча счет не был открыт. Напомним, что в прошлом туре подопечные Виктора Ганчаренко проиграли 1:3, пропустив все мячи за 9 минут второго тайма.

Текстовая трансляция матча проходит на LiveResult.ru.