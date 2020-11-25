Ганчаренко: «Из всех соперников «Фейеноорд» составил наиболее цельное впечатление по игре в атаке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем с «Фейеноордом» поговорил об игре своей команды и оценил соперников по Лиге Европы.

- Ильзат Ахметов сказал, что не хватило реализации в первом матч с «Фейеноордом». Вы что-то можете добавить, что ЦСКА еще нужно исправить после той игры, чтобы добиться положительного результата?

- Мы гораздо лучше стали в этом сезоне, даже лучше, чем в предыдущем, это держать уровень каждого матча. Гораздо больше матчей стало, когда мы с первой по последнюю минуту держим уровень. Исключение - второй тайм с «Фейеноордом», отрезок игры с «Сочи», можно сказать, что соперник там лучше нас выглядел. Наша задача сохранить тот уровень интенсивности, который у нас был в первом тайме. Во втором тайме мы потеряли контроль над игрой, потеряли контроль над мячом, и пошли какие-то моменты у наших ворот. Наша задача: завтра больше контролировать игру и меньше позволять сопернику.

- На игру с «Сочи» у вас была неполная заявка. Вы сказали, что в лучшем случае эта заявка пополнится еще двумя футболистами. В условиях кадрового дефицита и такой хорошей нагрузки игроков ваша мысль о большей интенсивности, чтобы продержать без спадов игру, это реально сейчас или нет?

- Даже несмотря на то, что у нас была ограниченная заявка на игру с «Сочи», мы могли провести пять замен, но произвели четыре замены. У нас молодая команда, мы умеем играть интенсивно, поэтому проблем я не вижу. Мы должны продолжать делать то, что умеем, то, что хорошо получается. И путем замен, путем усиления игры во втором тайме должны постараться держать этот уровень игры и интенсивности. Единственное, хотелось бы больше давать пауз для Влашича, но, тем не менее, зная его характер и физические способности, стараемся его все время держать по 90 минут, хотя иногда ему какую-то паузу надо давать. По большому счету, я не вижу каких-то глобальных проблем. Самое важное, что у нас не было таких проблем. Не было такого, что мы начинаем думать, что нам какое-то количество матчей осталось сыграть в ноябре и декабре, а потом уже пауза. То есть, мы должны быть готовы, что нам надо играть и играть на хорошем уровне в Европе и чемпионате.

- ЦСКА сыграл в Лиге Европы со всеми соперниками. Можете их сравнить между собой? Кто показался опаснее, поинтереснее по игре?

- Все команды имеют свое лицо. Мы начинали с «Вольфсбергером», они достаточно хорошо прессингуют и умеют скрыть свои недостатки. Исходя из возможностей центра поля, нападения и полузащиты, они умеют хорошо скрыть свои недостатки. Они прессингуют и понимают, если проходишь первую линию прессинга, что им надо делать в защите. «Динамо» Загреб - такая сбалансированная команда. Учитывая, что мы дома имели преимущество, дали им мало шансов проявить себя в атаке, хотя они достаточно хорошо умеют атаковать. Что касается «Фейеноорда», он составил наиболее цельное впечатление по игре в атаке, как они атакуют именно позиционно и что делают при потере мяча. Все соперники разные, и все хороши по-своему. У каждой команды есть свои плюсы.