Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ганчаренко: «Из всех соперников «Фейеноорд» составил наиболее цельное впечатление по игре в атаке»

25 Ноября 2020, 14:14,

LiveSport.Ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем с «Фейеноордом» поговорил об игре своей команды и оценил соперников по Лиге Европы.

- Ильзат Ахметов сказал, что не хватило реализации в первом матч с «Фейеноордом». Вы что-то можете добавить, что ЦСКА еще нужно исправить после той игры, чтобы добиться положительного результата?

- Мы гораздо лучше стали в этом сезоне, даже лучше, чем в предыдущем, это держать уровень каждого матча. Гораздо больше матчей стало, когда мы с первой по последнюю минуту держим уровень. Исключение - второй тайм с «Фейеноордом», отрезок игры с «Сочи», можно сказать, что соперник там лучше нас выглядел. Наша задача сохранить тот уровень интенсивности, который у нас был в первом тайме. Во втором тайме мы потеряли контроль над игрой, потеряли контроль над мячом, и пошли какие-то моменты у наших ворот. Наша задача: завтра больше контролировать игру и меньше позволять сопернику.

- На игру с «Сочи» у вас была неполная заявка. Вы сказали, что в лучшем случае эта заявка пополнится еще двумя футболистами. В условиях кадрового дефицита и такой хорошей нагрузки игроков ваша мысль о большей интенсивности, чтобы продержать без спадов игру, это реально сейчас или нет?

- Даже несмотря на то, что у нас была ограниченная заявка на игру с «Сочи», мы могли провести пять замен, но произвели четыре замены. У нас молодая команда, мы умеем играть интенсивно, поэтому проблем я не вижу. Мы должны продолжать делать то, что умеем, то, что хорошо получается. И путем замен, путем усиления игры во втором тайме должны постараться держать этот уровень игры и интенсивности. Единственное, хотелось бы больше давать пауз для Влашича, но, тем не менее, зная его характер и физические способности, стараемся его все время держать по 90 минут, хотя иногда ему какую-то паузу надо давать. По большому счету, я не вижу каких-то глобальных проблем. Самое важное, что у нас не было таких проблем. Не было такого, что мы начинаем думать, что нам  какое-то количество матчей осталось сыграть в ноябре и декабре, а потом уже пауза. То есть, мы должны  быть готовы, что нам надо играть и играть на хорошем уровне в Европе и чемпионате.

- ЦСКА сыграл в Лиге Европы со всеми соперниками. Можете их сравнить между собой? Кто показался опаснее, поинтереснее по игре?

- Все команды имеют свое лицо. Мы начинали с «Вольфсбергером», они достаточно хорошо прессингуют и умеют скрыть свои недостатки. Исходя из возможностей центра поля, нападения и полузащиты, они умеют хорошо скрыть свои недостатки. Они прессингуют и понимают, если проходишь первую линию прессинга, что им надо делать в защите. «Динамо» Загреб - такая сбалансированная команда. Учитывая, что мы дома имели преимущество, дали им мало шансов проявить себя в атаке, хотя они достаточно хорошо умеют атаковать. Что касается «Фейеноорда», он составил наиболее цельное впечатление по игре в атаке, как они атакуют именно позиционно и что делают при потере мяча. Все соперники разные, и все хороши по-своему. У каждой команды есть свои плюсы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола