ЦСКА снова без победы в Лиге Европы: Четыре игрока, из-за которых «армейцы» не реализовали большинство

Оценки футболистам Виктора Ганчаренко за игру против «Фейеноорда»

Российские клубы этот сезон в Европе забудут не скоро. Шестнадцать матчей прошло, а «Зенит»», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА на четверых даже одну победы не сообразили. «Армейцы» давно уже засели на последней строчке своей группы, где соперники всего-то «Вольфсбергер», «Фейеноорд» и «Динамо» Загреб. Шансы на евровесну есть, но уже сейчас многое зависит от голландцев и хорватов, которые могут «опрокинуть» ЦСКА и без его участия.

Дома не смогли дожать «Фейеноорд» Дика Адвоката, хотя соперник целый тайм отыграл в меньшинстве. Статистика чем-то напоминает вчерашний выезд «Локомотива» в Мадрид, подвели только удары в створ: владение мячом - 65:35, удары по воротам - 22:8, в створ - 4:3, угловые - 9:3. «Армейцы» территориальное преимущество реализовать не сумели, а когда соперник закрылся и вовсе потерялись. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Виктора Ганчаренко.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЦСКА МОСКВА

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ – 7,5. Пока шла игра на встречных курсах, работы у Игоря Акинфеева было много. Голкипер ЦСКА дважды спас за тайм, потащив опасный удар Бергейса и очень опасный – Ниукопа. Во втором тайме Игорь добавил к своей статистике и третий сейв, сохранив ворота на замке.

БАКТИЕР ЗАЙНУТДИНОВ – 6,5. По флангу Зайнутдинова (в этот раз – правому) соперники накатывались очень редко, поэтому сказать что-то конкретное сложно. Один отбор, один перехват, четыре раза сыграл на вынос. Атаки поддерживать не рвался.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 8,0. Продолжает Гачнаренко мучить травмированного Дивеева, а тот всё лучше и лучше играет. Заработал первую жёлтую карточку для Йоргенсена, опять получив в нос. Выиграл 9 единоборств из 10, наглухо прикрыв датчанина. Семь раз начинал атаки точным переводом на длинную дистанцию.

ХЁРДУР МАГНУССОН – 7,5. Напарник по центру обороны тоже хорош. «Подарил» Йоргенсену вторую жёлтую карточку в верховой борьбе, и тоже почти все единоборства за мяч выиграл (5 из 6). Мог даже отличиться, но после кросса Николы Влашича пробил в руки Марсману.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ – 5,5. Намного чаще Зайнутдинова прибегал поддерживать атаку, но пользы примерно столько же – почти никакой. Получил травму и смог отыграть чуть больше часа, однако за это время чуть не отличился его визави – Барт Ниукоп. Проворонил его Георгий.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 7,5. Вытоптал газон от своей штрафной до чужой, акценты расставляя на правом фланге. Отлично страховал Влашича, позволяя Николе думать только о нападении. Огромный объём черновой работы, четыре отбора, два перехвата. Марадишвили очень полезен.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 6,0. По левому полуфлангу те же функции должен был выполнять Иван, но двигательный объём у него куда меньше. Проиграл половину единоборств (5 из 9), промазал с линии штрафной площади после передачи Влашича. Но в борьбе не всегда был плох, собрав 2+2 по отборам и перехватам.

НИКОЛА ВЛАШИЧ – 7,5. Раздаёт, бьёт, создаёт. Всем хороша игра Влашича, но до максимума восторга не хватает ассиста или гола. Хотя хорват пять раз выводил партнёров на ударные позиции и совсем не он виноват в их слабой реализации. Хотя и сам «грешил». Дважды бил сам, удары хоть и были опасные, но мяч пролетел мимо створа.

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АРНОР СИГУРДССОН – 4,5. Ну вот мы и добрались до главных антигероев. В компанию к Щенникова, из-под которого чуть не забил Ниукоп, добавляется трио нападения ЦСКА в полном составе. Игру Арнора, а точнее её отсутствие, Виктор Ганчаренко терпел всего 63 минуты. Сигурдссон не ошибался, но только потому что почти ничего не делал.

ЧИДЕРА ЭДЖУКЕ – 4,0. А вот почему Эджуке на поле «сохранялся» 81 минуту, вопрос. Постоянные удары в защитников, опущенная голова, загубленный момент после классного паса Влашича. Сегодня не работал и главный козырь Чидеры, которым он обычно себя оправдывает, - дриблинг. Три удачные обводки за пять попыток.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 4,0. Вы будете смеяться, но Фёдора подводит его позиция. Чалову больше нельзя быть центральным нападающим. Он делает всё: отходит к своим воротам, помогает обороне, играет в подыгрыше (две передачи под удар Влашичу), но не занимается прямыми обязанностями. А когда нужно решить момент – промахивается или не может обыграть голкипера. Но ведь именно для этого Чалов выходит на острие атаки.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ - б/о.

ИЛЬЯ ШКУРИН - б/о.

КРИСТИЯН БИСТРОВИЧ - б/о.

АДОЛЬФО ГАЙЧ - б/о.

НАИР ТИКНИЗЯН - б/о.