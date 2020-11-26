Ганчаренко: «Какой-то заколдованный для нас турнир - Лига Европы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Фейеноордом» (0:0).

- Какой-то заколдованный для нас турнир - Лига Европы. Мы сегодня вспоминали, когда в последний раз дома одерживали победу. Это, оказывается, с «Црвеной Звездой», три года прошло, а может и больше. Это касается домашнего матча. Если взять статистику, мы наносим достаточно много ударов, да, они бывают иногда далеко от ворот, но это удары ситуации, когда ты приближаешься к воротам соперника. В первом тайме у нас было предпосылок больше, потому что игра была более открытой, шла атака на атаку. И мы снова не смогли выжать что-то из моментов. А после удаления, так бывает, что соперник уплотняется, мы больше сумбурно начали действовать, чем осмысленно. Можно было больше атаковать флангами, мы выпустили высокорослых нападающих, чтобы оказать давление, но, к сожалению, подач и прострелов в штрафную площадь было достаточно мало.