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Ганчаренко: «Какой-то заколдованный для нас турнир - Лига Европы»

26 Ноября 2020, 23:29,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Фейеноордом» (0:0).

- Какой-то заколдованный для нас турнир - Лига Европы. Мы сегодня вспоминали, когда в последний раз дома одерживали победу. Это, оказывается, с «Црвеной Звездой», три года прошло, а может и больше. Это касается домашнего матча. Если взять статистику, мы наносим достаточно много ударов, да, они бывают иногда далеко от ворот, но это удары ситуации, когда ты приближаешься к воротам соперника. В первом тайме у нас было предпосылок больше, потому что игра была более открытой, шла атака на атаку. И мы снова не смогли выжать что-то из моментов. А после удаления, так бывает, что соперник уплотняется, мы больше сумбурно начали действовать, чем осмысленно. Можно было больше атаковать флангами, мы выпустили высокорослых нападающих, чтобы оказать давление, но, к сожалению, подач и  прострелов в штрафную площадь было достаточно мало.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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1
Юбор
26 Ноября 2020, 23:59

В Лиге Европы играют в интенсивный футбол на предельных скоростях и с полной самоотдачей, а у вас футбол позавчерашний, в пыр-дыр. Никакого колдовства.

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